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Бензема хочет мести: 2 причины, по которым Карим очень мотивирован перед возобновлением сезона

Карим Бензема Карим Бензема
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Согласно Diario AS, Карим Бензема очень мотивирован перед второй частью сезона, поскольку он «хочет отомстить». Нападающий « Реала» разочарован тем, как все прошло в первой части сезона по двум причинам.

Во-первых, он возмущен решением Дидье Дешама отправить его домой из Катара. Бензема был уверен, что его травма незначительна и что он сможет играть, начиная с плей-офф.

Во-вторых, Бензема осознает, что до перерыва он плохо выступал на клубном уровне. 35-летний игрок забил всего 6 голов и сделал одну результативную передачу в 12 матчах за "Реал", а также пропустил значительную часть матчей из-за травм.

Карим очень много работал на тренировках. Он занимался в тренажерном зале, чтобы набрать силу, и использовал товарищеские матчи, чтобы восстановить ритм.

Бензема хочет направить свой гнев и разочарование в голы, как только клубный футбол вернется.

3 комментария

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Mirhodi Mirfayziev
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Быстрее бы уволить этого дешам пешам и назначить великого Зидана
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Cevin Cigan
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Давай Бензин,надери всем задницы!!!!
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corazón blanco
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Пожалуй лучшим ответом Дешаму будет выступление Карима на высочайшем уровне. А то эти слухи и домыслы уже порядком надоели. Да и Карим уже завершил карьеру в сборной и теперь полностью может сконцентрироваться на Мадриде. Удачи капитану! Ждем продолжения голевой феерии и победных голов.
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