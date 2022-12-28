Бензема хочет мести: 2 причины, по которым Карим очень мотивирован перед возобновлением сезона

Согласно Diario AS, Карим Бензема очень мотивирован перед второй частью сезона, поскольку он «хочет отомстить». Нападающий « Реала» разочарован тем, как все прошло в первой части сезона по двум причинам.

Во-первых, он возмущен решением Дидье Дешама отправить его домой из Катара. Бензема был уверен, что его травма незначительна и что он сможет играть, начиная с плей-офф.

Во-вторых, Бензема осознает, что до перерыва он плохо выступал на клубном уровне. 35-летний игрок забил всего 6 голов и сделал одну результативную передачу в 12 матчах за "Реал", а также пропустил значительную часть матчей из-за травм.

Карим очень много работал на тренировках. Он занимался в тренажерном зале, чтобы набрать силу, и использовал товарищеские матчи, чтобы восстановить ритм.