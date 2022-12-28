Винисиус и Родриго отправили сообщение Анчелотти перед возвращением Ла Лиги
Винисиус и Родриго сообщили Карло Анчелотти, что они будут доступны для участия в игре против «Вальядолида», сообщает Diario AS.
Во вторник Винисиус и Родриго тренировались с «Реалом» после возвращения из отпуска на этой неделе.
«Реал» пока без Эдуардо Камавинги и Оурелиана Тчуамени, которым дали продолжительный отпуск.
Игра против «Вальядолида» станет 15-й в сезоне для «Реала». "Лос-Бланкос" выиграли 11, сыграли вничью две и проиграли одну игру.
1 комментарий