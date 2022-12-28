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Винисиус и Родриго отправили сообщение Анчелотти перед возвращением Ла Лиги

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Винисиус и Родриго сообщили Карло Анчелотти, что они будут доступны для участия в игре против «Вальядолида», сообщает Diario AS.

Во вторник Винисиус и Родриго тренировались с «Реалом» после возвращения из отпуска на этой неделе.

«Реал» пока без Эдуардо Камавинги и Оурелиана Тчуамени, которым дали продолжительный отпуск.

Игра против «Вальядолида» станет 15-й в сезоне для «Реала». "Лос-Бланкос" выиграли 11, сыграли вничью две и проиграли одну игру.

1 комментарий

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Asker Nourusov
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Здоровья и успеха всем игрокам Мадрида, успешно взять кубок Ла лиги и Лиги чемпионов, без травм !! Удачи! Хала Мадрид!
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