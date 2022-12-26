«Реал» «имеет три преимущества» над «Ливерпулем» в погоне за Беллингемом

Одним из них является тот факт, что у Флорентино Переса очень хорошие рабочие отношения со спортивным директором Дортмунда Хансом-Йоахимом Ватцке.

За эти годы они заключили несколько сделок, в том числе одну, по которой Ашраф Хакими присоединился к немецкому клубу.

Более того, мадридцы считают, что их богатая история, в которой они выиграли 14 титулов в Лиге чемпионов, что больше, чем у любого другого клуба в Европе, дает им дополнительное преимущество, позволяющее убедить Беллингема присоединиться к ним по сравнению с любым другим клубом.

Впечатляющие выступления 19-летнего футболиста за сборную Англии на чемпионате мира в Катаре также должны помочь ему заработать переход на «Сантьяго Бернабеу».