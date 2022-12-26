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«Реал» «имеет три преимущества» над «Ливерпулем» в погоне за Беллингемом

Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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«Реал» в настоящее время имеет три преимущества перед «Ливерпулем» в гонке за Джуда Беллингема, утверждает испанское издание AS.

Одним из них является тот факт, что у Флорентино Переса очень хорошие рабочие отношения со спортивным директором Дортмунда Хансом-Йоахимом Ватцке.

 

 

За эти годы они заключили несколько сделок, в том числе одну, по которой Ашраф Хакими присоединился к немецкому клубу.

 

Более того, мадридцы считают, что их богатая история, в которой они выиграли 14 титулов в Лиге чемпионов, что больше, чем у любого другого клуба в Европе, дает им дополнительное преимущество, позволяющее убедить Беллингема присоединиться к ним по сравнению с любым другим клубом.

Впечатляющие выступления 19-летнего футболиста за сборную Англии на чемпионате мира в Катаре также должны помочь ему заработать переход на «Сантьяго Бернабеу».

 

«Ливерпуль» все еще находится в гонке за Беллингемом, но пока неясно, смогут ли они заплатить за игрока более 100 миллионов евро.

1 комментарий

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corazón blanco
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Надеюсь, что все же окажется в Мадриде, лично мне очень импонирует его игра.
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