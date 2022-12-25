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Зидан – новый кандидат на пост тренера сборной Бразилии

Зинедин Зидан Зинедин Зидан
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После ухода Тите, сборная Бразилии продолжает искать тренера, теперь среди кандидатов на пост называют Зинедина Зидана.

По данным L’Équipe, французский специалист соответствует всем требованиям бразильской федерации футбола – иностранец, без контракта, с безупречным послужным списком.

Ранее говорили об интересе бразильцев к Карло Анчелотти, Маурисио Почеттино, Томасу Тухелю, Роберто Мартинесу и Рафе Бенитесу.

Смог бы Зизу привести пентокампеонов к новым победам?

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