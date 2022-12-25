Зидан – новый кандидат на пост тренера сборной Бразилии
После ухода Тите, сборная Бразилии продолжает искать тренера, теперь среди кандидатов на пост называют Зинедина Зидана.
По данным L’Équipe, французский специалист соответствует всем требованиям бразильской федерации футбола – иностранец, без контракта, с безупречным послужным списком.
Ранее говорили об интересе бразильцев к Карло Анчелотти, Маурисио Почеттино, Томасу Тухелю, Роберто Мартинесу и Рафе Бенитесу.
Смог бы Зизу привести пентокампеонов к новым победам?
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