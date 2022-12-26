«Конец эпохи».Карим Бензема впервые за 4 года замечен играющим без повязки на руке

На прошлой неделе «Реал Мадрид» провел тренировочный матч с «Хетафе», было замечено, что Карим Бензема играл без повязки на пальце впервые за почти четыре года.

Повязка была с французом на каждом стадионе, в каждом матче после того, как Карим сломал мизинец в январе 2019 года.

Операция не позволила бы Бензема выходить на поле в течение нескольких недель, поэтому футболист решил ее не делать, а вместо этого носить бандаж. Доказательств нет, но многие считают, что повязка стала талисманом для француза. Казалось, невозможно представить себе Карима без нее, но все когда-то заканчивается.

Болельщики не оставили перемены без внимания:

PrymeRodrygo: «Конец эпохи».

Emmanuel Tate: «Как-то это неправильно».

Majestic: «Нееееет, топовому Кариму конец».

AhLs4: «Повязка Бензема была чем-то особенным».

GOATzema: «Это было весело».

RMCFaddict: «У повязки наследие больше, чем у Диснея».

Soham_RMA: «Все кончено…».

Good signal: «Умоляю, верни повязку назад, это наше достояние».

Jamal: «Нам будет не хватать повязки Бензема».

Ali-kun: «Это выглядит странно: Бензема должен носить повязку до завершения карьеры – она легендарная».