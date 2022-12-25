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Винисиус разгуливал по Копакабане в футболке с изображением Бензема. Бразилец делает так не в первый раз

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Сборная Бразилии драматично проиграла Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира, разбив миллион сердец поклонников команды Тите.

После провала в Катаре Винисиус отправился в родную Бразилию, чтобы побыть в кругу родных. Фанаты заметили Вини, наслаждающегося красотами пляжа Копакабана в Рио. На самое любопытное – на полузащитнике «Реала» была надета стильная футболка с изображением Бензема:

Бразилец уже радовал поклонников «королевского клуба» похожей футболкой. Винисиус поделился совместным фото с физиотерапевтом Тьяго Лобо. В тот день Жуниор также выбрал для своего образа футболку с Бензема:

Остался один вопрос: сколько футболок с изображением Карима есть у Вини в коллекции?

1 комментарий

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corazón blanco
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От не пасуйте на него, до лучшей связки Европы - один шаг.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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