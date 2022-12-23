🌲⭐Флорентино Перес, Карим Бензема и Карло Анчелотти поздравляют с наступающими праздниками

Рождество и Новый год уже совсем скоро, поэтому президент «Мадрида» Флорентино Перес, главный тренер Карло Анчелотти и капитан Карим Бензема решили поздравить болельщиков с наступающими праздниками.

Флорентино Перес

«В «Мадриде» мы хотели бы передать вам теплые пожелания в этот праздничное, такое особенное для нас время.

Наша сила и поддержка с теми семьями, которые больше всего в этом нуждаются. Мы переживаем непростой период, за последние годы нам пришлось преодолеть много трудностей.

Сейчас важно сохранять единство и верить, что мы можем справиться даже с самыми сложными ситуациями. Мы должны надеяться, что вместе у нас получится построить более справедливый и лучший мир, где мы будем жить в согласии.

Уходящий год был особенно захватывающим для семьи мадридистов, с незабываемыми моментами, которых удалось достичь благодаря единству и общим ценностям. Главный вызов для нас в 2023 году – постараться повторить этот успех и продолжать упорно работать, чтобы делиться радостью.

С Рождеством, пусть Новый год принесет нам всем крепкое здоровье, работу и счастье».

Карло Анчелотти

«Ваша сила – это наша сила, ваши цели – это наши цели: мы готовы отдать все ради герба клуба и бороться за каждый трофей до конца.

С Рождеством и счастливого Нового года всем вам!».

Карим Бензема

«От лица всей команды, я бы хотел поблагодарить вас за постоянную поддержку. Это был невероятный год для мадридизма, но мы хотим большего.

Вместе мы сможем достичь всех целей. С Новым годом!».

К поздравлениям также присоединились Чус Матео, Альберто Ториль, Начо, Серхио Льюль, Руди, Ивана и Кенти Роблес.