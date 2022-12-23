Модрич стал «дедушкой» в 37 лет! Все из-за его особых отношений с Родриго

А вы знали, что у Родриго уже есть дети?

21-летний полузащитник в соцсетях поделился фотографиями и видео своих сыновей – Гоэс стал отцом близняшек. Издание Diario AS сообщило, что Родриго не хочет делиться подробностями своей личной жизни с общественностью. Новость об отцовстве игрока появилась еще в феврале, но показал своих детей Гоэс только сейчас.

Посмотрите на малышей и вы:

Многих пополнение в семье Родриго озадачило. В соцсетях поздравления смешались с нескончаемым потоком шуток. Кого-то удивляет, что Гоэс стал отцом в 21 год, но чаще фанаты шутят над Модричем. Родриго называет Луку отцом, так что поклонники мадридского «Реала» посчитали, что теперь хорват стал дедушкой!

Делимся самыми забавными комментариями болельщиков:

💭 «Перес скоро попытается подписать близнецов, не сомневайтесь».

💭 «Модрич теперь начнет думать о том, как будет развлекать своих внуков».

💭 «Лицо Модрича, когда он понял, что стал дедушкой в 37».

💭 «Наконец Родриго показал лица Фати и Рафиньи!»

💭 «Подождите, а Родриго разве не 14 лет? Что вообще происходит?»

💭 «Надеюсь, Родриго предупредил Луку. У парней будет лучший дедушка в мире».

💭 «Сколько лет я спал? Родриго вообще достиг совершеннолетия?»

💭 «Отец Родриго на год младше Модрича. Думаю, Лука хорошо позаботится о своих внуках».

💭 «Модрич выбил Бразилию с ЧМ, чтобы Родриго скорее вернулся к своим детям. Лука не хочет, чтобы его внуки скучали по папе».

💭 «Когда я говорила «дедушка Модрич», я не имела в виду буквально дедушка! Родриго, ты что устроил?»

💭 «Читал эту новость с таким лицом»:

💭 «У Родриго уже есть два ребенка? Боже, я что старый?»

💭 «О, какие милые фото Родриго с внуками Модрича».

💭 «Интересно, а мама Родриго знает, что дедушка ее внуков – хорват».

Как бы там ни было, в большой семье мадридского «Реала» – пополнение.

Пересу точно пора готовить два одинаковых контракта.