Модрич стал «дедушкой» в 37 лет! Все из-за его особых отношений с Родриго
А вы знали, что у Родриго уже есть дети?
21-летний полузащитник в соцсетях поделился фотографиями и видео своих сыновей – Гоэс стал отцом близняшек. Издание Diario AS сообщило, что Родриго не хочет делиться подробностями своей личной жизни с общественностью. Новость об отцовстве игрока появилась еще в феврале, но показал своих детей Гоэс только сейчас.
Посмотрите на малышей и вы:
Многих пополнение в семье Родриго озадачило. В соцсетях поздравления смешались с нескончаемым потоком шуток. Кого-то удивляет, что Гоэс стал отцом в 21 год, но чаще фанаты шутят над Модричем. Родриго называет Луку отцом, так что поклонники мадридского «Реала» посчитали, что теперь хорват стал дедушкой!
Делимся самыми забавными комментариями болельщиков:
💭 «Перес скоро попытается подписать близнецов, не сомневайтесь».
💭 «Модрич теперь начнет думать о том, как будет развлекать своих внуков».
💭 «Лицо Модрича, когда он понял, что стал дедушкой в 37».
💭 «Наконец Родриго показал лица Фати и Рафиньи!»
💭 «Подождите, а Родриго разве не 14 лет? Что вообще происходит?»
💭 «Надеюсь, Родриго предупредил Луку. У парней будет лучший дедушка в мире».
💭 «Сколько лет я спал? Родриго вообще достиг совершеннолетия?»
💭 «Отец Родриго на год младше Модрича. Думаю, Лука хорошо позаботится о своих внуках».
💭 «Модрич выбил Бразилию с ЧМ, чтобы Родриго скорее вернулся к своим детям. Лука не хочет, чтобы его внуки скучали по папе».
💭 «Когда я говорила «дедушка Модрич», я не имела в виду буквально дедушка! Родриго, ты что устроил?»
💭 «Читал эту новость с таким лицом»:
💭 «У Родриго уже есть два ребенка? Боже, я что старый?»
💭 «О, какие милые фото Родриго с внуками Модрича».
💭 «Интересно, а мама Родриго знает, что дедушка ее внуков – хорват».
Как бы там ни было, в большой семье мадридского «Реала» – пополнение.
Пересу точно пора готовить два одинаковых контракта.
1 комментарий