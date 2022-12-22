«Реал Мадрид» встретится с «Касереньо» в 1/16 финала Кубка Короля

Завершилась жеребьевка 1/16 финала Кубка Короля, и «Реал Мадрид» узнал имя своего соперника – команде Карло Анчелотти предстоит сыграть с «Касереньо». Матч пройдет 3 или 4 января на стадионе «Принц Фелипе».

Команды впервые встретятся друг с другом в официальном матче. «Касереньо» дошли до 1/16 финала турнира обыграв «Кордобу» (3:0) и «Жирону» (2:1). Команда Хулио Кобоса соревнуется в Третьем дивизионе Королевской испанской футбольной федерации, их лучший бомбардир Иван Фернандес, на его счету 6 голов.