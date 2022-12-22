Защитник «Мадрида» Давид Алаба признан футболистом года в Австрии – для Алабы это третья награда подряд и девятая с 2011 года.

Организатором премии является APA, агентство по печати Австрии, а победителя выбирают 12 тренеров, работающих в австрийском чемпионате. На этот раз главным конкурентом Алабы был нападающий итальянской «Болоньи» Марко Арнаутович: 30-летний мадридист получил 58 очков, а его коллега только 16, третью строчку заняли Конрад Лаймер, полузащитник «РБ Лейпциг», и Гернот Траунер из «Фейеноорда» - оба набрали по 7 очков.

«Я очень рад, эта премия для меня многое значит. Я горд и благодарен – для меня это честь», - цитирует Алабу АРА.

«Я понимаю, что прошлый сезон получился для меня особенным и счастлив, что мою упорную работу оценили в родной стране», - подытожил защитник.

В прошлом сезоне в составе «Мадрида» Давид Алаба выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу.