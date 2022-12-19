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Какой состав может использовать Анчелотти в первой игре после ЧМ

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Через девять дней «Реал» вернется в строй, а чемпионат мира уже позади. Мы едва можем больше ждать.

Игроки, которые еще не вернулись в клуб - Винисиус, Родриго, Милитао, Модрич, Тчуамени и Камавинга.

Тем не менее у Карло Анчелотти есть несколько отличных игроков, с которыми можно поработать в игре против «Вальядолида».

Вот как может выглядеть стартовый состав «Реала» на матч с «Вальядолидом»:

Куртуа; Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди; Вальверде, Кроос, Себальос; Васкес, Бензема, Асенсио.

«Реал» отстает от «Барселоны» на два очка в чемпионской гонке после 14 игр. "Лос-Бланкос" поднимутся на вершину таблицы, если обыграют "Вальядолид".

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