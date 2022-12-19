Сага с Мбаппе не окончена: «Реал» готов вернуться к переговорам летом, но потратить придется почти 1 миллиард евро
Согласно итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport, «Реал» готов потратить ошеломляющую сумму в 1 миллиард евро, чтобы подписать Килиана Мбаппе из «ПСЖ» следующим летом.
Вот простой расчет того, как они пришли к сумасшедшей цифре:
Стоимость трансфера: 150 миллионов евро.
Зарплата за четыре сезона: 630 миллионов евро.
Бонусы и право на изображение: 220 млн евро.
Плата, которую цитирует итальянский источник, мягко говоря, возмутительна. Было бы почти глупо тратить столько денег на одного игрока. Однако Мбаппе — талант поколения, и ему только что исполнилось 24 года.
Будущее Мбаппе не обсуждается до конца следующего сезона, когда он вступает в последний год своего контракта с ПСЖ.
Ранее Relevo сообщал, что «Реал» еще не закрыл дверь для Мбаппе после разочаровывающей трансферной саги с игроком прошлым летом.
Легенда мадридского «Реала» Гути недавно сказал, что простил Мбаппе, наблюдая за его выдающимся выступлением на чемпионате мира, и призвал «Реал» еще раз попытаться подписать его.
Судя по всему, эта сага не закончилась.
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