Сага с Мбаппе не окончена: «Реал» готов вернуться к переговорам летом, но потратить придется почти 1 миллиард евро

Согласно итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport, «Реал» готов потратить ошеломляющую сумму в 1 миллиард евро, чтобы подписать Килиана Мбаппе из «ПСЖ» следующим летом.

Вот простой расчет того, как они пришли к сумасшедшей цифре:

Стоимость трансфера: 150 миллионов евро.

Зарплата за четыре сезона: 630 миллионов евро.

Бонусы и право на изображение: 220 млн евро.

Плата, которую цитирует итальянский источник, мягко говоря, возмутительна. Было бы почти глупо тратить столько денег на одного игрока. Однако Мбаппе — талант поколения, и ему только что исполнилось 24 года.

Будущее Мбаппе не обсуждается до конца следующего сезона, когда он вступает в последний год своего контракта с ПСЖ.

Ранее Relevo сообщал, что «Реал» еще не закрыл дверь для Мбаппе после разочаровывающей трансферной саги с игроком прошлым летом.

Легенда мадридского «Реала» Гути недавно сказал, что простил Мбаппе, наблюдая за его выдающимся выступлением на чемпионате мира, и призвал «Реал» еще раз попытаться подписать его.