Что Модрич сказал Салаху после финала Лиги чемпионов? Рассказывает Родриго
В прошлом сезоне «Ливерпуль» проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов.
Нападающий "сливочных" Родриго раскрыл обмен репликами между Мо Салахом и Лукой Модричем.
«Салах проходил мимо озадаченный, а Модрич, который был с другой стороны, поприветствовал его и сказал: «Хорошо, хорошо, в следующий раз вы можете попробовать еще раз», — сказал Родриго.
В феврале и марте «Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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