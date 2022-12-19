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Что Модрич сказал Салаху после финала Лиги чемпионов? Рассказывает Родриго

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В прошлом сезоне «Ливерпуль» проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов.

Нападающий "сливочных" Родриго раскрыл обмен репликами между Мо Салахом и Лукой Модричем.

«Салах проходил мимо озадаченный, а Модрич, который был с другой стороны, поприветствовал его и сказал: «Хорошо, хорошо, в следующий раз вы можете попробовать еще раз», — сказал Родриго.

В феврале и марте «Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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