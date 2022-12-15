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Эндрик хочет, чтобы на его презентации в «Реале» присутствовал Роналдо. Он повлиял на трансфер юноши в «Мадрид»

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В 2024 году к «Реалу» присоединится невероятно талантливый юноша из Бразилии. За 16-летним Эндриком из «Палмейрас» гонялись многие топовые клубы, но в конечном итоге юношу забрал «Мадрид». 

Испанский журналист Хосе Луис Санчес рассказал, что на трансфер игрока в «королевский клуб» существенно повлиял Роналдо. Легендарный бразилец рассказал юноше, «что значит играть за «Реал». 

По словам Санчеса, теперь Эндрик хочет, чтобы на его презентации в 2024 году присутствовал Роналдо.

Ранее издание As со ссылкой на источники поделилось информацией о том, что «сливочные» заплатят за бразильского вундеркинда 35 млн евро и еще 25 млн евро сложнодостижимых бонусов. В «Мадриде» Эндрик будет получать 2 миллиона евро в год.

Как считаете, достигнет ли Эндрик уровня Роналдо?

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