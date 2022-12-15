Роналду перейдет в «Реал» после тренировок на базе «Мадрида»? Инсайд из Италии

Криштиану Роналду расторг контракт с «МЮ» и после вылета сборной Португалии с ЧМ два дня тренировался на базе «Реала» в Вальдебебасе.

Тренировки нападающего на базе «сливочных» породили слухи о возможном возвращении легенды «королевского клуба» в команду.

Но многочисленные источники поспешили опровергнуть возможность такого трансфера. Издание Goal Italia сообщило, что «Мадрид» на данный момент не заинтересован в подписании Роналду, поскольку клуб доволен нынешними игроками атаки – Бензема, Винисиусом и Родриго.

Флорентино Перес общался с Криштиану, но возможное возвращение португальца в клуб даже не обсуждалось.

Ранее Фабрицио Романо сообщил, что Роналду поступило сумасшедшее предложение от клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

А что думаете вы? Нужен ли «Реалу» Криш?