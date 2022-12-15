📹«Реал Мадрид» поделился видео лучших моментов Эндрика — теперь понятно, почему клуб заплатил за него такие деньги

«Реал Мадрид» разместил в социальных сетях видео лучших моментов Эндрика. Похоже, что 16-летний вундеркинд действительно обладает талантом и голевым чутьем.

15 декабря «Мадрид» объявил о подписании Эндрика из «Палмейрас», достигнув соглашения с семьей футболиста.

Сообщается, что бразилец обошелся Королевскому клубу в 60 млн евро. Но это видео объясняет, почему Флорентино Перес был готов потратить такую сумму на 16-летнего игрока, который окажется в «Мадриде» в 2024 году.