Все игроки академии «Реала» хотели встретиться и сфотографироваться с Криштиану Роналду во время его тренировки в Вальдебебас

После вылета сборной Португалии с чемпионата мира в Катаре Криштиану Роналду тренируется на базе «Мадрида» в Вальдебебас, а юные игроки академии клуба горят желанием встретится и сделать селфи с португальской легендой.

«Реал Мадрид» позволил Криштиану использовать одно из тренировочных полей для поддержания формы. Он тренируется отдельно от первой команды клуба.

По сообщениям журналиста Хорхе Пикона, когда воспитанники академии «Мадрида» узнали о неожиданном госте, то выстроились в очередь, чтобы с ним познакомиться.

Напомним, что Криштиану остается лучшим бомбардиром в истории Королевского клуба – за 438 матчей он забил 450 голов.