Легендарному стадиону «Мадрида» сегодня исполняется 75 лет

Сегодня исполняется 75 лет со дня открытия стадиона «Сантьяго Бернабеу». 14 декабря 1947 года «Реал Мадрид» открыл двери своего стадиона, который тогда назывался «Нуэво Чамартин», товарищеским матчем против португальского клуба «Белененсеш». «Сливочные» выиграли со счетом 3:1, а Баринага забил первый гол на стадионе.

С тех пор «Сантьяго Бернабеу» видел множество подвигов «Мадрида» и сам становился героем незабываемых матчей, в том числе в прошлом сезоне в Лиге чемпионов. Путь к Десимокуарте был пройден одновременно с трансформацией, которая происходит с «Бернабеу», чтобы стадион продолжал оставаться мировым эталоном.

Стадион носит имя Сантьяго Бернабеу с 1955 года – это дань уважения легендарному президенту клуба. Сейчас цель «Мадрида» сделать его максимально современным и по последнему слову техники. Когда ремонтные работы будут завершены, то «Бернабеу» продолжит дарить болельщикам незабываемые впечатления.

«Мы хотим, чтобы наш стадион стал лучшим в мире. Благодаря нашим ресурсам мы сможем превратить «Сантьяго Бернабеу» в величайший стадион ХХI века. Это будет эталон современной архитектуры, созданный по последнему слову техники. Стадион станет серьезным источником дохода для клуба и гордостью для всех мадридистов», - уверяет Флорентино Перес.