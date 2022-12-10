Зидан не работает уже 18 месяцев. И, похоже, упустит работу своей мечты

Зинедин Зидан не работает с мая 2021 года, когда он покинул «Реал». Тренер мечтал возглавить Францию ​​после чемпионата мира 2022 года. Однако похоже, этого не произойдет.

Согласно Le Parisien, нынешний тренер сборной Франции Дидье Дешам решил продолжить работу до Евро-2024.

Ранее президент Французской федерации футбола заявил, что Дешам будет самрешать свое будущее, если команда выйдет в полуфинал чемпионата мира 2022 года, что они и сделали, победив Англию со счетом 2:1 в субботу.

Судя по всему, нынешний тренер хочет привести Францию ​​к победе на Евро после поражения в финале от Португалии в 2016 году.