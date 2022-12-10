Зидан не работает уже 18 месяцев. И, похоже, упустит работу своей мечты
Зинедин Зидан не работает с мая 2021 года, когда он покинул «Реал». Тренер мечтал возглавить Францию после чемпионата мира 2022 года. Однако похоже, этого не произойдет.
Согласно Le Parisien, нынешний тренер сборной Франции Дидье Дешам решил продолжить работу до Евро-2024.
Ранее президент Французской федерации футбола заявил, что Дешам будет самрешать свое будущее, если команда выйдет в полуфинал чемпионата мира 2022 года, что они и сделали, победив Англию со счетом 2:1 в субботу.
Судя по всему, нынешний тренер хочет привести Францию к победе на Евро после поражения в финале от Португалии в 2016 году.
Что касается Зидана, то прошлым летом ему поступило предложение от «ПСЖ», но он решил дождаться возможности тренировать сборную. Поскольку Дешам намерен продолжить карьеру, возможно, Зизу вернется в клубный футбол в ближайшем будущем.
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