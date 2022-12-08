«Милан» и «Мадрид» ведут переговоры о будущем Браима Диаса

Игрок «Мадрида» Браим Диас находится в «Милане» на правах аренды до конца сезона. Итальянский клуб может сохранить футболиста, выплатив «сливочным» 22 млн евро.

В «Милане» хотят продолжить сотрудничество с 23-летним Диасом, но за более скромную сумму. По информации La Gazzetta dello Sport, итальянцы уже обратились к «Мадриду» и пытаются сбить цену. Сам Браим тоже хочет остаться в Серии А – желание игрока на руку итальянскому клубу в переговорах с «Реалом».

Напомним, что Браим Диас перешел в «Реал Мадрид» в 2019 году из «МанСити», но Зинедин Зидан почти не задействовал его. В 2020 футболист отправился в аренду в «Милан» на один сезон, впоследствии соглашение продлили. Браиму удалось влиться в состав, и он регулярно появляется на поле: в сезоне 2021/22 он провел за «Милан» 31 матч в домашнем чемпионате. В июне 2023 года срок аренды закончится, и клубам придется принять решение относительно будущего футболиста.