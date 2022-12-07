«Анчелотти дал мне совет, чтобы я стал игроком основы в Бразилии». Винисиус благодарит тренера «Мадрида» за свой прогресс в сборной

«Я говорил с Анчелотти, и он дал мне совет, чтобы помочь мне стать игроком основы в сборной Бразилии. Он вселил в меня уверенность», - признался Винисиус на пресс-конференции в среду.

«Когда это было нужно, Карло был суров со мной – он мне как отец. Он хорош не только, как специалист по тактике, он также прекрасно умеет обращаться со своими игроками».

«Я существенно прогрессирую благодаря работе с Карло Анчелотти. Он и Тите очень похожи, и они много общаются между собой», - добавил Вини.

Бразилец продемонстрировал впечатляющую трансформацию в «Мадриде»: с 2018 по 2020 год Вини забивал в среднем по 5 голов за сезон, количество его ассистов тоже не впечатляло – в сезоне 2019/20 у него их было всего 4 за 38 матчей.

Все изменилось после возвращения в клуб Карло Анчелотти: цифры Винисиуса существенно выросли до 22 голов и 20 ассистов в 52 матчах.

Именно поэтому бразильцу в будущем прочат Золотой Мяч.