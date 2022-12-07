«Реал Мадрид» проведет три товарищеских матча перед возвращением в Ла Лигу

В ожидании возвращения товарищей по команде из Катара, футболисты, находящиеся в расположении «Мадрида» сыграют три матча в рамках предсезонки: соперниками станут «Кастилья», «Леганес» и «Хетафе». Об этом сообщил Тони Кроос в подкасте Einfach mal Luppen, который он ведет со своим братом.

Игра с «Кастильей» будет первой для футболистов «Мадрида», 1 декабря возобновивших работу в Вальдебебас. Карло Анчелотти даже воспользуется помощью игроков младшей команды, поэтому состав «Реала» получится смешанным.

Далее «Мадрид» ждут встречи с «Леганесом» и «Хетафе», они пройдут за закрытыми дверьми, без зрителей в Вальдебебас.

Эти три матча помогут «Реалу» набрать форму перед возобновлением Ла Лиги, которое запланировано на 30 декабря – «сливочные» отправятся в гости к «Вальядолиду».