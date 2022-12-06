Болельщики «Реала» просят вернуть бывшего защитника после его потрясающего выступления на ЧМ
В твиттере много болельщиков «Реала», которые хотят, чтобы клуб вернул Ашрафа Хакими после того, как он помог Марокко выбить Испанию с чемпионата мира.
Вот что они пишут:
XavsFutbol: «Верните этого человека в «Реал» как можно скорее».
99savagge: «Ашраф Хакими, пожалуйста, перейди в «Реал»
Gill_i_Gan: «Хакими нужно покинуть этот коррумпированный нефтяной клуб и вернуться в «Реал», он может взять с собой своего маленького друга-черепаху».
waseemb8: «Хакими, вернись в «Реал», пожалуйста»
Хакими окончил академию «Реала» и год играл за взрослую команду, выиграв Лигу чемпионов в 2018 году.
Однако он покинул Мадрид в 2020 году за 43 миллиона евро. Его переход в миланский «Интер» сделал его одним из лучших правых защитников в мире.
Сейчас защитник играет за «ПСЖ», и его возвращение в Мадрид маловероятно.
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