Сын Марсело, Зиданы, Каньисарес и другие: дети мадридистов, которые пошли по стопам отцов

«Реал Мадрид» воспользовался паузой на Чемпионат Мира в Катаре, чтобы закрыть операции, связанные с кантерой. Некоторые из них имеют важное значение не столько из-за того, что в ближайшее время эти игроки смогут помочь первой команде, сколько из-за их исторической значимости в иерархии «Мадрида».

Это случай Энцо Алвеса, сына Марсело, который в возрасте 13 лет подписал свой первый контракт с «Реал Мадрид». Это событие он с восторгом отметил в своих социальных сетях: «Мой первый контракт с лучшим клубом в мире. Я очень счастлив и горд».

Бразилец – легенда в истории Королевского клуба. Прошлым летом подошел к концу его этап в качестве игрока «Мадрида», где он провел 15 с половиной сезонов (пришел в январе 2007 года) и выиграл 25 титулов, больше, чем любой другой игрок в истории Королевского клуба. Энцо, похоже, решил пойти по стопам своего отца, хотя и в другом амплуа: он центральный нападающий в «Инфантиль А». Показатели Энцо говорят об игроке с отличным голевым чутьем: он забил 15 голов в 7 матчах в составе «Инфантиль А», став лучшим бомбардиром команды и категории. У него на семь голов больше, чем у второго игрока в списке. Большим отличием 13-летнего Энцо от своих сверстников являются его габариты: несмотря на возраст, он уже почти такого же роста, как и его отец (174 см), и эта большая физическая разница заметна на поле.

Это не единственный случай в кантере «Мадрида»: в академии много детей действующих и бывших игроков «сливочных», и даже тех, кто не играл в «Мадриде» или играл недолго, но все равно хотел, чтобы его отпрыски росли в Вальдебебас.

«Кастилья»: Тео Зидан и Лукас Каньисарес

В филиале «Мадрида» есть два игрока, чьи отцы в свое время носили футболку «Мадрида»: Лукас Каньисарес, сын Сантьяго Каньисареса (вратарь «Мадрида» и «Валенсии» среди прочих команд), и Тео Зидан, чей отец не нуждается в представлении, автор 5 из 14 трофеев Королевского клуба в Лиге Чемпионов (один как игрок с решающим голом; другой в качестве помощника Анчелотти и три в качестве главного тренера). Оба игрока пошли по стопам своих отцов: Лукас – вратарь, а Тео – полузащитник. Хотя они пока еще не заявили о себе: Каньисарес начал сезон в стартовом составе, но продержался два матча (в которых пропустил четыре гола), и Де Луис, пропустивший прошлый сезон из-за травмы, выиграл у него конкуренцию. Тео играет больше, хотя в этом сезоне он вышел в «старте» только один раз, тем не менее он является постоянным выбором Рауля на замену и уже сыграл 201 минуту, забил один гол.

«Хувениль А»: Хулен Йон Герреро

Самый любопытный случай, поскольку его отец, Хулен Герреро, никогда не играл за «Реал Мадрид» – всю свою карьеру он развивал в «Атлетике» из Бильбао. Одно время ходили слухи, что он может подписать контракт со «сливочными», но это так и не стало реальностью. Сейчас он тренирует сборную U-17 и воспользовался своим переездом в Мадрид, чтобы его сын стал частью кантеры «сливочных»: сын показывает хороший уровень и учится у своего отца. Отец и сын похожи друг на друга как игроки: высокотехничные полузащитники, играющие в штрафной соперника. Хулен Йон еще не закрепился в стартовом составе, но набрал уже почти 600 минут, семь раз выйдя в «старте» и забив пять голов, один из которых в Молодежной Лиге Чемпионов. В свои 18 лет, если он не покинет клуб, его следующий пункт назначения – «Кастилья» в будущем сезоне.

«Хувениль Б»: Эльяс Зидан

Самый младший в семье Зидана после Энцо, Луки и Тео. В отличие от первого и последнего в этом списке, он не развивается в той же роли, что и его отец, хотя он и не выбрал вратарское амплуа, как Лука: Эльяс – левый латераль с ярко выраженным атакующим стилем, настолько, что он может действовать и как вингер. В этом сезоне он принял участие в семи матчах, четыре из которых в стартовом составе, и в Королевском клубе верят в его потенциал, хотя игрок все еще находится на раннем этапе становления.

«Кадете А»: Хосе Антонио Рейес

Сын покойного Рейеса, который играл за «Севилью», «Арсенал», «Реал Мадрид» и «Атлетико» среди прочих команд, является одним из атакующих игроков в команде Пау Кесады. Нападающий, выделяющийся своей атакующей мощью и мастерством завершения атак, перешел в «Мадрид» из «Леганеса» в 2019 году после гибели своего отца в автомобильной аварии. Рейес-младший является игроком сборной Испании U-16. Однако есть одна вещь, которую он не унаследовал от своего отца, не переученного левши: Рейес-младший предпочитает вести и наносить удары правой ногой, хотя хорошо владеет обеими.

«Кадете Феменино»: Мария Гонсалес

Дети бывших игроков «Мадрида» есть не только в мужской кантере: в «Кадете Феменино», которую тренирует Роберто Томас, играет Мария Гонсалес, дочь не кого иного, как Рауля Гонсалеса Бланко, третьего лучшего бомбардира в истории Королевского клуба и нынешнего тренера «Кастильи». В течение трех сезонов Мария играла в «Олимпии Лас-Росас», а в начале этого сезона перешла в женскую секцию «Мадрида». Она играет на позиции нападающей, и дома у нее есть лучший учитель, который может обучить ее искусству взятия ворот.

Хулен Йон Герреро

«Бенхамин Б»: Мартин Касильяс

Хотя на сайте Королевского клуба он значится как Мартин Карбонеро, чтобы оградить молодого человека от возможного давления, но в «Бенхамин Б» играет сын, возможно, лучшего вратаря в истории «Мадрида»: Икера Касильяса. Герой Глазго, внесший свой вклад в поднятие Новены, а также выигравший Октаву и Десиму, а также два Чемпионата Европы и Чемпионат Мира в составе сборной Испани, будучи фундаментальным игроком во всех этих титулах. Его сын Мартин пошел по его стопам: он также развивается как вратарь и прошлым летом перешел из «Посуэло» в кантеру «Мадрида».

Дебютанты: Николас Куртуа и Лукас Васкес

В самой младшей возрастной категории иерархии «Мадрида» находятся два сына действующих игроков «сливочных»: Николас, сын Тибо Куртуа, и Лукас Васкес, имя которого ясно указывает на то, что он является отпрыском правого латераля «Мадрида». Первый на сайте клуба определен как полузащитник; второй – как нападающий. Однако они только начинают свой путь, и у них есть время, чтобы определить свое истинное призвание на футбольном поле.

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