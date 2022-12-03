Винисиус обижен на Nike и готов разорвать контракт

Игрок мадриского «Реала» Винисиус считает, что в Nike его не ценят. По сообщениям издания O Globo, бразилец готов отказаться от сотрудничества со спонсором, с которым его связывает контракт до 2028 года.

Все дело в том, что Nike не включил Вини с рекламу с игроками сборной Бразилии, которую выпустил к чемпионату мира в Катаре. Вместо звезды «Мадрида» бренд выбрал Ришарлисона и одноклубника Винисиуса – Родриго.

Такое отношение, а также финансовая сторона вопроса, стали причиной для Винисиуса задуматься о прекращении сотрудничества с американской маркой.

Можно заметить, что в Катаре футболист играет не в новых бутсах, а в старой модели Mercurial. Похоже, что отношения действительно испортились.