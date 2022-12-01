📷 «Мадрид» вернулся к тренировкам после трехнедельного перерыва

Вчера «Реал Мадрид» вернулся к работе. Команда Карло Анчелотти, пусть пока и не в полном составе, возобновила тренировки в Вальдебебас и начала подготовку к выездному матчу Ла Лиги с «Вальядолидом», который состоится 30 декабря.

В занятии приняли участие девять футболистов: Андрей Лунин, Лукас Васкес, Начо Фернандес, Хесус Вальехо, Ферлан Менди, Альваро Одриосола, Тони Кроос, Дани Себальос и Мариано Диас. Карим Бензема и Дэвид Алаба присоединятся команде позже.

Вот лучшие кадры с тренировки: