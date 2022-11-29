Стало известно, как будет выглядеть домашний комплект формы «Мадрида» 2023/24

В сети появился дизайн формы «Мадрида» на сезон 2023/24. Портал FootyHeadlines поделился изображениями новых футболок с тремя золотыми полосами.

У футболки будет трехцветный воротник и темно-синие вставки на спине.

Эта форма очень похожа на домашний комплект «Мадрида» в сезоне 2011/12, который тоже был с золотыми полосами.

Следует отметить, что до появления формы в продаже в дизайн еще могут в быть внесены изменения.