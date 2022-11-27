Альваро Одриосола может тренироваться под руководством Жозе Моуринью

Альваро Одриосола – один из игроков «Мадрида», у которого есть все шансы покинуть клуб в январе. Карло Анчелотти не рассчитывает на левого латераля – Алвьаро единственный игрок первой команды, до сих пор не дебютировавший в этом сезоне.

Похоже, что будущее Одриосолы связано с Италией: он уже играл в «Фиорентине» на правах аренды в прошлом сезоне, одно время говорили о его переходе в «Ювентус», а сейчас, похоже, что футболист окажется в «Роме» под руководством Жозе Моуринью.

Итальянская пресса сообщает, что «Рома» ищет замену Рику Карсдорпу, у которого конфликт с Моуринью, а Одриосола – один из кандидатов.

Албваро Одриосола вернулся в «Реал Мадрид» прошлым летом после аренды в «Фиорентине». Он должен был стать дублером Карвахаля, однако Карло Анчелотти отдает предпочтение Лукасу Васкесу, Рюдигеру и Начо – Одриосола остался не у дел.