Когда «Мадрид» вернется к тренировкам? Вы спрашивали – мы отвечаем

Футболисты «Мадрида», которые не поехали в Катар, наслаждаются последними днями отдыха, предоставленного Карло Анчелотти. Предыдущий матч команды состоялся 10 ноября, а начиная с 1 декабря игроки вернутся к работе в Вальдебебас.

Лунин, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Лукас Васкес, Менди, Кроос, Себальос, Мариано и Бензема начнут тренировки в этот четверг под руководством Карло Анчелотти и Антонио Пинтуса. Тренер по физической подготовке уже разработал план для этих футболистов, они станут ключевыми игроками команды, когда возобновятся матчи Ла Лиги – 30 декабря «Реал Мадрид» встретится с «Вальядолидом».

У Пинтуса есть отдельный план для Карима Бензема на эту предсезонку. Нападающий восстанавливается после травмы, которая не позволила ему принять участие в чемпионате мира, в приоритете и для него, и для Анчелотти, и для всего клуба – забыть о злоключениях, которые преследовали Карима в первой половине сезона.

Футболисты, находящиеся в Катаре в расположении сборных, присоединятся к «Мадриду», завершив участие в турнире и отдохнув. У Пинтуса есть специальный план тренировок и для них, чтобы избежать перегрузок и травм.