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Куртуа был очень зол после поражения от Марокко: врезал по скамейке, уходя с поля

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Бельгия сегодня проиграла Марокко во втором матче ЧМ.

Марокканцы превзошли бельгийцев по статистике ударов, забив на 78-й и 92-й минуте.

Тибо Куртуа был очень зол после матча. Покидая поле он кулаком врезал по скамейке запасных:

Неожиданный провал Бельгии после удачного первого матча с Канадой. В котором, кстати, Куртуа потащил пенальти от Альфонсо Дэвиса

Статистика Тибо по отбитым пенальти − 13 из 61 или 20,3%.

Теперь впереди у Бельгии решающая игра в группе против Хорватии. Без сейвов Куртуа будет непросто. 

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