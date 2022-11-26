Куртуа был очень зол после поражения от Марокко: врезал по скамейке, уходя с поля
Бельгия сегодня проиграла Марокко во втором матче ЧМ.
Марокканцы превзошли бельгийцев по статистике ударов, забив на 78-й и 92-й минуте.
Тибо Куртуа был очень зол после матча. Покидая поле он кулаком врезал по скамейке запасных:
Неожиданный провал Бельгии после удачного первого матча с Канадой. В котором, кстати, Куртуа потащил пенальти от Альфонсо Дэвиса.
Статистика Тибо по отбитым пенальти − 13 из 61 или 20,3%.
Теперь впереди у Бельгии решающая игра в группе против Хорватии. Без сейвов Куртуа будет непросто.
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