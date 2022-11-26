Куртуа был очень зол после поражения от Марокко: врезал по скамейке, уходя с поля

Бельгия сегодня проиграла Марокко во втором матче ЧМ.

Марокканцы превзошли бельгийцев по статистике ударов, забив на 78-й и 92-й минуте.

Тибо Куртуа был очень зол после матча. Покидая поле он кулаком врезал по скамейке запасных:

Неожиданный провал Бельгии после удачного первого матча с Канадой. В котором, кстати, Куртуа потащил пенальти от Альфонсо Дэвиса.

Статистика Тибо по отбитым пенальти − 13 из 61 или 20,3%.

Теперь впереди у Бельгии решающая игра в группе против Хорватии. Без сейвов Куртуа будет непросто.