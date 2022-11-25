3 игрока «Реала» могут сыграть за Бразилию против Швейцарии на ЧМ. Все из-за травм в игре с Сербией

Согласно нескольким источникам, игрок вряд ли примет участие в обоих предстоящих матчах группового этапа.

Список травм, однако, на этом не закончился, Данило также получил травму, поэтому его место займет либо Эдер Милитао, либо 39-летний Дани Алвес.

Винисиусу гарантировано место в стартовом составе, особенно после отличной игры в четверг. На счету бразильца две результативные передачи, в том числе изысканный пас в стиле Модрича на Ришарлисона.