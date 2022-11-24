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«Мадрид» примет участие в реконструкции станции метро «Сантьяго Бернабеу»

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Королевский клуб совместно с властями Мадрида будет работать над реконструкцией и расширением станции столичного метро «Сантьяго Бернабеу».

Цель проекта – повысить пропускную способность, что особенно важно в дни матчей, и обеспечить максимальную доступность для всех групп граждан. Кроме того, планируется благоустройство территории вокруг стадиона. Дизайн станции будет выполнен в тематике «Мадрида». Работы начнутся в конце 2023 года.

 

В клубе поделились презентацией будущего проекта.

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