📸 «Флорентино, ты знаешь, что делать»: фанаты «Реала» в восторге от гола Беллингема за сборную Англии

Болельщиков «Реала» впечатлила игра Джуда Беллингема в матче против сборной Ирана.

Полузащитник дортмундской «Боруссии», за которым внимательно следит «королевский клуб», стал автором первого гола сборной Англии на катарском Мундиале.

Джуд блестяще выиграл борьбу в воздухе и распечатал ворота иранцев:

Фанаты «сливочных» не могли сдержать своего восторга и поделились им в соцсетях:

💭 «Флорентино, ты знаешь, что делать!»

💭 «У него есть ген «Мадрида»! Он любит и может забивать в крупных матчах на самых больших стадионах. Привезите его на «Бернабеу» прямо сейчас!»

💭 «Познакомьтесь с будущим «Реала», мистер Джуд Беллингем».

💭 «Скоро Беллингем станет игроком «Реала», я не сомневаюсь. Как он действует в штрафной, как дирижирует полузащитой… Идеальная замена Луке Модричу. Замечательный английский игрок!»

💭 «Заберите все деньги, но отдайте нам этого парня».

В «Реале» Беллингем вполне способен заменить Тони Крооса, который, как сообщается, думает повесить бутсы на гвоздь.

В этом сезоне 19-летний футболист забил 12 голов в 22 матчах за дортмундскую «Боруссию».

Хотели бы увидеть Джуда в сливочной футболке?