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Пушечный удар: Алаба забил красивейший гол в карьере в ворота Доннаруммы

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Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма
Давид Алаба Давид Алаба
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Вчера состоялся матч-открытие чемпионата мира, не всем командам удалось попасть в Катар, но те, кто остался не собирались просто сидеть у телевизоров.

Австрия и Италия провели товарищеский поединок в Вене, Давид Алаба вывел свою команду на поле и на 35-й минуте матча забил пушечным ударом со штрафного: с 28 метров игрок «Мадрида» отправил мяч в ворота Джанлуиджи Доннаруммы.

Австрийцы победили 2:0, на 6-й минуте встречи счет открыл Ксавер Шлагер после передачи Марко Арнаутовича, а Алаба отметился одним из самых красивых голов в своей карьере.

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