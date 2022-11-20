Пушечный удар: Алаба забил красивейший гол в карьере в ворота Доннаруммы

Вчера состоялся матч-открытие чемпионата мира, не всем командам удалось попасть в Катар, но те, кто остался не собирались просто сидеть у телевизоров.

Австрия и Италия провели товарищеский поединок в Вене, Давид Алаба вывел свою команду на поле и на 35-й минуте матча забил пушечным ударом со штрафного: с 28 метров игрок «Мадрида» отправил мяч в ворота Джанлуиджи Доннаруммы.

Австрийцы победили 2:0, на 6-й минуте встречи счет открыл Ксавер Шлагер после передачи Марко Арнаутовича, а Алаба отметился одним из самых красивых голов в своей карьере.