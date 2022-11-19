В Испании пишут, что после травмы Бензема Роналду может вернуться в «Реал». Мнения фанатов «Мадрида» разделились

Издание Diario Sport сообщило, что Криштиану Роналду предложил свою кандидатуру «Реалу» после того, как Карим Бензема получил травму.

И хоть по информации испанского журналиста Хосе Феликса Диаса, «Мадрид» пока не собирается искать замену Бензема, фанаты «королевского клуба» бурно отреагировали на новость о возможном возвращении португальца в клуб. При этом мнения фанатов «Реала» разделились.

Собрали реакции болельщиков «сливочных» на новость о возможном возвращении Криштиану

Иностранные болельщики

💭 «Итак, Роналду в разгар чемпионата мира поспешил предложить свои услуги клубу за день до травмы Бенземы. Давайте будем немного серьезнее. Сомневаюсь, что это возможно, да и не хотелось бы, говоря откровенно».

💭 «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой! В «Мадриде» Криштиану всегда будут рады».

💭 «К сожалению, с Пересом это просто невозможно. Но его возвращение было бы очень радостным».

💭 «Таким игрокам, как Вини и Родриго, будет приятно играть с CR7, ждем его!»

💭 «Спасибо, Криштиану, но, пожалуйста, будь как можно дальше от Мадрида».

💭 «Он нам не нужен».

💭 «Мы любим этого великого игрока, но я просто не могу представить, чтобы Перес вернул его обратно, это просто не в его стиле».

💭«1. Он нам не нужен. 2. Его карьера кончилась».

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💭 «Почему бы не взять на полгода? Лучше же чем Мариано или Азар».

💭 «Роналду сам себе закрыл дорогу в Мадрид, а тем более от того Роналду уже, кроме имени ничего и не осталось».

💭 «На вторую половину сезона хватит и тех, что есть. Винисус и Родриго в отличной форме. Бенз восстановится месяца через полтора-два».

💭 «Отношусь к его возвращению положительно».

А что о возвращении Криштиану думаете вы? Пишите, если еще не успели высказаться.