Бензема написал трогательное сообщение фанатам после новости, что он пропустит ЧМ. Все ради команды
Стало известно, что Карим Бензема не примет участие на ЧМ-2022 из-за травмы бедра, полученной во время тренировки.
«Я никогда не сдавался в жизни, но сегодня вечером я должен думать о команде, как и всегда.
Разум подсказывает мне оставить свое место тому, кто может помочь нашей команде хорошо провести ЧМ. Спасибо за все ваши сообщения», — написал Бензема.
У Франции теперь есть время до понедельника, чтобы подтвердить замену Карима.
Что касается нападающего, то у него будет время восстановиться до 31 декабря, когда «Реал» возобновит сезон.
Бензема не играл на чемпионатах мира с 2014 года.
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