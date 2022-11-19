Бензема написал трогательное сообщение фанатам после новости, что он пропустит ЧМ. Все ради команды

Стало известно, что Карим Бензема не примет участие на ЧМ-2022 из-за травмы бедра, полученной во время тренировки.

«Я никогда не сдавался в жизни, но сегодня вечером я должен думать о команде, как и всегда.

Разум подсказывает мне оставить свое место тому, кто может помочь нашей команде хорошо провести ЧМ. Спасибо за все ваши сообщения», — написал Бензема.