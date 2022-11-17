5 игроков, которые обязательно должны покинуть «Реал» в 2023 году

Возможно, самая большая проблема «Реала» — огромный разрыв в способностях между игроками стартового состава и запасными игроками. Это одна из причин, по которой Карло Анчелотти не так часто ротировался с момента своего возвращения.

Хотя в прошлом сезоне нам это сошло с рук, в этом году конкуренция в Ла Лиге намного острее. Таким образом, мы считаем, что пришло время отпустить игроков, которые практически не приносят пользы команде.

Хесус Вальехо. Испанец слишком слаб даже для четвертого центрального защитника. Нет смысла удерживать того, кто играет всего четыре игры за сезон.

Эден Азар. «Мадрид» смирился с тем, что трансфер Азара был провальным, пришло время, чтобы бельгиец тоже это принял. Ему дали достаточно шансов проявить себя. Его вина, что он не смог.

Альваро Одриосола. Правый защитник еще не сыграл ни минуты в этом сезоне. Анчелотти явно предпочитает Лукаса Васкеса в качестве дублера Дани Карвахаля, и ни одной команде не нужны три правых защитника в составе.

Дани Себальос. Тренер, похоже, доволен тем, что может предложить Себальос, и Дани был бы хорошим вариантом на скамейке запасных, если бы не одно обстоятельство — его постоянные травмы.