Родриго: «Неймар всегда был моим кумиром и остается им»

Родриго Гоэс готовится принять участие в своем первом чемпионате мира. Нападающий «Мадрида» рассказал журналистам о Неймаре и о подготовке к турниру в Катаре.

О чемпионате мира

«Сложно перестать говорить об этом. Когда я был в «Мадриде», то часто спрашивали удается ли сосредоточиться на работе с учетом приближающегося Мундиаля – было сложно. А сейчас вообще не получается говорить о чем-то еще. Но это же здорово, это значит, что мы настроены на турнир и верим в себя».

О вызове в сборную

«Это один из самых счастливых моментов в моей жизни. Я всегда мечтал, чтобы тренер назвал мое имя в заявке на чемпионат мира. Быть здесь и давать пресс-конференцию в статусе игрока сборной – это нечто особенное».

О Неймаре

«Для меня честь играть с ним, Неймар всегда был моим кумиром и остается им. Я вырос, смотря, как он играет. Ней всегда был лидером, еще со времен «Сантоса». Сейчас ничего не изменилось. Он вселяет уверенность в молодых, он отличный парень и настоящий профессионал».

О фаворитах

«Мы знаем, что у нас отличная команды и мы в числе фаворитов, но у нас сильные соперники. На поле статус фаворита никак не помогает, нужно доказать, чего мы стоим».

О стартовом составе Тите

«Я не знаю, мне самому интересно, но он ничего не говорит. Тите показывает, что мы все имеет равное значение для него, мы все готовы. Пока никто не знает основу».

О лучшем бомбардире ЧМ

«Предсказать сложно, но надеюсь, что это будет бразилец, Неймар, например».