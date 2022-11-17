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«Нам с Родриго досталось в последних матчах». Винисиус боялся пропустить ЧМ из-за грязной игры соперников

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«Спасибо Богу за еще один день без травм», - написал Винисиус в социальных сетях после матча с «Кадисом».

На бразильце фолят чаще, чем на каком-либо другом футболисте в главных европейских чемпионатах: 6 нарушений в матче с «Эльче», 7 с «Райо» и 5 с «Кадисом». Такая тенденция заставляет беспокоиться. Вини поделился своим отношением к происходящему в интервью для Reuters:

«То, что происходит на поле, остается на поле, хотя все далеко зашло».  

«Да, можно играть сильно, но нельзя играть грязно. Нам с Родриго здорово досталось в последних матчах, мы боялись получить травму и пропустить чемпионат мира», - рассказывает Винисиус.

«Когда ты начинаешь играть важную роль в команде, то соперники не дают тебе спуску. Нужно научиться справляться с этим».

К счастью, оба футболиста «Мадрида» здоровы и готовы насладиться своим первым чемпионатом мира.

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