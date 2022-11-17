Тони Кроос отказал гранду АПЛ, несмотря на внушительную зарплату

По сообщениям СМИ, «МанСити» попробовал договориться с Тони Кроосом о бесплатном трансфере будущим летом.

Контракт немецкого футболиста с «Мадридом» истекает в июне и пока нет новостей о его продлении.

Согласно испанскому изданию Defensa Central, «Сити» предложили Кроосу зарплату в 14 млн евро в год. В «Реале» футболист получает 9 млн евро, так что прибавка была бы существенной.

Однако, ветеран не заинтересован в переезде в Англию и уже отказал клубу.

Ранее с помощью огромной зарплаты Крооса пытался переманить «ПСЖ».