«Реал Мадрид» откроет тематический парк в 2023 году
«Реал Мадрид» и фирма Dubai Parks and Resorts достигли соглашения об открытии первого тематического парка в мире, посвященного Королевскому клубу на Ближнем Востоке.
Открытие запланировано на конец 2023 года: в парке будут аттракционы, музей, магазины с фирменными товарами и возможность поиграть в футбол. В будущем парке мадридисты всех возрастов смогут отлично провести время.
Генеральный директор Dubai Holding Entertainment Фернандо Эйроа сделал несколько заявлений после подписания соглашения с клубом.
«Мы рады, что «Реал Мадрид» выбрал Dubai Parks and Resorts в качестве своего партнера. Мы стараемся привлечь лучше международные бренды в регион и «Реал Мадрид», безусловно, в их числе».
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