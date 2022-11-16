«Реал Мадрид» откроет тематический парк в 2023 году

«Реал Мадрид» и фирма Dubai Parks and Resorts достигли соглашения об открытии первого тематического парка в мире, посвященного Королевскому клубу на Ближнем Востоке.

Открытие запланировано на конец 2023 года: в парке будут аттракционы, музей, магазины с фирменными товарами и возможность поиграть в футбол. В будущем парке мадридисты всех возрастов смогут отлично провести время.

Генеральный директор Dubai Holding Entertainment Фернандо Эйроа сделал несколько заявлений после подписания соглашения с клубом.

«Мы рады, что «Реал Мадрид» выбрал Dubai Parks and Resorts в качестве своего партнера. Мы стараемся привлечь лучше международные бренды в регион и «Реал Мадрид», безусловно, в их числе».