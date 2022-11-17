Тибо Курта отправится на чемпионат мира с физиотерапевтом «Мадрида»

В современном футболе при подготовке игроков важна мельчайшая деталь. Тибо Куртуа с этим согласен, поэтому берет с собой на чемпионат мира физиотерапевта «Мадрида»..

Итальянский специалист Давиде Виолати, который так же является диетологом, по просьбе бельгийского голкипера прибыл в Брюссель в этот понедельник, откуда вместе с Тибо отправился в Тюбиз, в расположение сборной Бельгии.

Когда команда поедет в Катар, то рядом с Куртуа будет специалист, которому он полностью доверяет. Виолати, как никто другой знает о сложностях Тибо, именно он помог ему преодолеть недавние проблемы со спиной – все для того, чтобы голкипер был в отличной форме на чемпионате мира.