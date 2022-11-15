«Это как врезаться в самолет». Родриго назвал игрока «Реала», с которым не хотел бы встретиться на чемпионате мира

«Карвахаль и Рюдигер оба хороши, но если бы пришлось выбирать, то я бы предпочел, чтобы вылетела Германия с Рюдигером, потому что он очень сильный парень – нападающему крайне сложно его обойти», - ответил Родриго на вопрос издания Marca о том, с кем из одноклубников ему бы меньше хотелось встретиться на чемпионате мира.

«Я играю против Руди каждый день на тренировке и, поверьте мне, столкнуться с ним – это как врезаться в самолет! Это безумие», - добавил бразилец.

Тони Рюдигер – крепкий парень, вне всяких сомнений. В этом сезоне он уже показал себя настоящим бойцом и талантливым защитником. Будем надеяться, что если Бразилия и Германия встретятся на каком-то этапе чемпионата мира, то матч получится насыщенным.