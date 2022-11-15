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📹Уникальные кадры: Феде Вальверде и верблюд – жена футболиста не могла перестать смеяться

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Федерико Вальверде Федерико Вальверде
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Феде Вальверде с семьей решил провести день на сафари. Супруга футболиста Мина Бонино поделилась забавным моментом с прогулки: судя по всему, результаты Вальверде со старта сезона впечатлили даже верблюда, который активно пытался залезть в машину и познакомиться с игроком «Мадрида».

На вторжение члены семьи отреагировали по-разному: Мина не переставала смеяться, Феде был несколько напряжен, а сын пары Бени оказался готов идти на контакт.

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