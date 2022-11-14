Adidas создал огромное граффити с Бензема на стене дома. В его родном городе!

Карим Бензема получил Золотой Мяч по итогам прошлого сезона. В Adidas захотели воздать футболисту должное в его родном городе под слоганом «Нет ничего невозможного».

Бренд разделяет ценности футболиста, отмечая его травмы и сложности, с которыми Карим сталкивался на протяжении своей карьеры. Как дань уважения, на одной из улиц Брона, пригорода Лиона, где родился нападающий, появилось граффити с изображением Бензема.

Новое граффити является результатом сотрудничества Adidas, города Брона и Лиона, художников из Лиона, сотрудничавших с Art Up и агентством Peint A La Main.

Высота граффити составляет 34,7 метра, а ширина 11,7 метра. Работа заняла около месяца.

Цель проекта – вдохновить молодых людей на то, что «нет ничего невозможного». Кроме того, верить в свои мечты и возможности, которые открывает перед ними футбол и спорт в целом.