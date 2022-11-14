Контракты 7 игроков «Реала» истекают в 2023 году. Клуб уже решил, что с ними делать, есть неожиданности
Контракты семи игроков «Реала» истекают следующим летом. Marca раскрывает планы клуба на их счет.
Бензема подпишет новый контракт. Впрочем, п ослузам, его контракт автоматически продлился на год после победы на ЗМ.
Модрич, Кроос: пока не решили, Мадрид хочет, чтобы они остались.
Мариано, Себальос: новых условий им не предложат.
Асенсио получит предложение о продлении.
Начо: пока не ясно.
Комментарии