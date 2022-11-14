Двое представителей «Мадрида» попали в сборную самых дорогих игроков Transfermarkt

Специализированный портал Trtansfermarkt обновил рейтинг самых дорогостоящих футболистов в мире и представил новую символическую сборную.

В топ-10 самых дорогостоящих игроков «Реал Мадрид» представляют два футболиста: Винисиус (120 млн) и Феде Вальверде (100 млн).

В символическую сборную тоже попало два игрока – это Вини и …Тибо Куртуа (60 млн). Голкипер «Мадрида» только на 67-й строчке рейтинга, но, по оценкам портала, является самым дорогим игроком на своей позиции.

Вот сборная по версии портала Transfermarkt: