Говорит Мадрид
Блог

Двое представителей «Мадрида» попали в сборную самых дорогих игроков Transfermarkt

Реал Мадрид Реал Мадрид
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Клубы
Футбол Футбол

Специализированный портал Trtansfermarkt обновил рейтинг самых дорогостоящих футболистов в мире и представил новую символическую сборную.

В топ-10 самых дорогостоящих игроков «Реал Мадрид» представляют два футболиста: Винисиус (120 млн) и Феде Вальверде (100 млн).

В символическую сборную тоже попало два игрока – это Вини и …Тибо Куртуа (60 млн). Голкипер «Мадрида» только на 67-й строчке рейтинга, но, по оценкам портала, является самым дорогим игроком на своей позиции. 

Вот сборная по версии портала Transfermarkt:

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные