Уругвай объявил свой состав на ЧМ шикарным видео. Вальверде представили с помощью ястреба
Уругвай назвал свою команду из 26 человек, которая отправится на чемпионат мира в Катар, с помощью видео, которое сейчас распространяется в социальных сетях.
Вы просто должны это увидеть.
🇺🇾 𝗟𝗢𝗦 𝟮𝟲 Recorrimos el @Uruguay_Natural en busca de los elegidos de @AlonsoDT para el Mundial de Catar. ¡Vamos por el sueño!#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/IkROEEfrQY— Selección Uruguaya (@Uruguay) November 10, 2022
Комментарии по типу «вот как нужно объявлять состав сборной на ЧМ» повсюду в социальных сетях. И это правильно.
Роль Феде Вальверде, известного прозвищем «Ястреб», заслуживает особого внимания.
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