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Уругвай объявил свой состав на ЧМ шикарным видео. Вальверде представили с помощью ястреба

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Уругвай назвал свою команду из 26 человек, которая отправится на чемпионат мира в Катар, с помощью видео, которое сейчас распространяется в социальных сетях.

Вы просто должны это увидеть.

🇺🇾 𝗟𝗢𝗦 𝟮𝟲 Recorrimos el @Uruguay_Natural en busca de los elegidos de @AlonsoDT para el Mundial de Catar. ¡Vamos por el sueño!#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/IkROEEfrQY

— Selección Uruguaya (@Uruguay) November 10, 2022

Комментарии по типу «вот как нужно объявлять состав сборной на ЧМ» повсюду в социальных сетях. И это правильно.

Роль Феде Вальверде, известного прозвищем «Ястреб», заслуживает особого внимания.

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