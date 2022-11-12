Идеальные первые 3 месяца: оцениваем результаты «Реала» перед паузой на ЧМ

«Реал Мадрид» завершил первую половину сезона с высокоподнятой головой: победой над «Кадисом» и первым местом в группе Лиги Чемпионов. Только мини-кризис в Ла Лиге с неудачами в матчах с «Жироной» и «Райо», который стал причиной потери лидерства, портит картину.

Команда Карло Анчелотти почти идеально провела первые три месяца сезона, которые стартовали 10 августа – с победы в Суперкубке Европы над «Айнтрахтом» и закончились 10 ноября. В целом у «Мадрида» был 21 матч: 16 побед, 3 ничьи и два поражения, а также 50 забитых и 20 пропущенных голов. Результаты аналогичны прошлому сезону, разница только в пропущенных голах – тогда их было 18.

Можно сказать, что «Реал Мадрид» справился со своей задачей перед стартом Чемпионата Мира: в активе клуба первый титул в сезоне, первое место на групповом этапе ЛЧ и борьба за лидерство в Ла Лиге. Все это благодаря ошеломляющему началу сезона, когда «сливочным» удалось одержать девять побед подряд.

Победная серия послужила подушкой безопасности, когда у команды наступил небольшой спад. В Лиге Чемпионов «Мадрид» оступился с «Шахтером» и «Лейпцигом», без последствий. А в Ла Лиге были потеряны семь очков – пять из них в последних трех турах. Эти ошибки стоили команде Карло Анчелотти лидерства, но «Барселоне» всего на два очка удалось обогнать «сливочных», поэтому борьба продолжится во второй половине сезона.

В последних 13 турах чемпионата «сине-гранатовые» выиграли все матчи, кроме Класико на «Бернабеу». «Реал Мадрид» испортил идеальную статистику Хави, чья команда на 11 очков обгоняет «Реал Сосьедад» и на 13 «Атлетико», занимающих 3-е и 4-е место в Ла Лиге.

Начало сезона для «Мадрида» было ознаменовано травмами Тибо Куртуа и Карима Бензема. Карло Анчелотти провел 9 матчей без главного бомбардира и 6 без главного вратаря команды. После 6 сентября, когда «Реал Мадрид» играл с «Селтиком», Тибо и Карим так и не встретились на поле – команда осталась без своей пары ключевых игроков на 15 матчей.

Отсутствие Бензема сказалось на его голевой статистике: пока у француза 6 голов и 1 ассист – этот результат далек от прошлогодних 17 голов и 8 ассистов за этот же период. Однако, Феде Вальверде, Винисиус и Родриго сделали качественный шаг вперед и помогли команде избежать «каримозависимости», забив 25 голов на троих. Новый трезубец Анчелотти сыграл ключевую роль в хороших результатах «Мадрида» в первой половине сезона.

Источник