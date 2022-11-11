«Для меня все было очевидно». Анчелотти прокомментировал нарушение на Родриго в матче с «Кадисом»

«Реал Мадрид» одержал победу в последнем матче в этом году, обыграв «Кадис». Во время встречи произошел странный инцидент между Родриго и защитником «Кадиса» Хуаном Кала: испанец сильно ударил бразильца по голове, а судья вместо того, чтобы наказать злоумышленника, показал желтую карточку Винисиусу, который побежал разбираться.

После матча Карло Анчелотти не стал подробно обсуждать работу арбитра, видимо после скандальной истории с «выдуманным пенальти» в матче с «Жироной», которая чуть на закончилась наказанием для тренера.

«Эпизод с Родриго показался мне достаточно очевидным, но видимо были аргументы, чтобы не пересматривать его», - заявил Карло.

«Если говорить о Винисиусе, то думаю, он хорошо справился с ситуацией. В испанском футболе предупреждения показывают чаще, чем где-либо еще. Не все эпизоды заслуживают карточки, нужно проявлять осмотрительность, чтобы не пришлось играть в меньшинстве. Я не критикую, но как любитель футбола я хочу сказать, что такая статистика влияет на ход игры и это нужно учитывать», - добавил тренер.